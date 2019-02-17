В доме хорватки нашли тело ее сестры, которая пропала почти 20 лет назад. Фото:

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Остатки женского тела были найденыв морозильнике родственников пропавшей 18 лет назад хорватки. Полиция подозревает, что тело принадлежит именно Ясмин Доминик, которая исчезла в 2000 году.

Правоохранители обнаружили останки тела в селе Павловец в доме, где живут ее родственники, сообщают УНН со ссылкой на издание Večernji list.

Отмечается, что Ясмин Доминик исчезла в 2000 году. Она тогда была студенткой загребского университета и планировала устроиться работать на круизный лайнер, а затем перебраться в Париж.

Впрочем, родные Ясмин Доминик заявили о ее исчезновении лишь в 2005 году, тогда они обратились в милицию. С тех пор продолжались поиски пропавшей женщины. Сейчас отца Ясмин Доминик уже нет в живых, а ее мать переехала в Германию.

Правоохранители проводят все необходимые экспертизы и задержали 45-летнюю сестру пропавшей, в доме которой и были найдены останки женского тела.