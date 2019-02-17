Конструктор с дополненной реальностью разработали в LEGO. Фото: Блог АЛЛО

https://racurs.ua/n118290-konstruktor-s-dopolnennoy-realnostu-razrabotali-v-lego-foto.html

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Конструктор с дополненной реальностью выпустит компания LEGO летом 2019 года.

Разработчики предложат пользователям не только построить дома, но и прогуляться внутри них. Это станет возможным благодаря специальному приложению, сообщает CNET.

Для того, чтобы пройтись домом, пользователи должны будут выбрать одного из двух персонажей — девочку Паркер или мальчика Джека.

В компании анонсировали выпуск восьми наборов конструкторов, связанных общей тематикой. Все объекты: школа, дом, автобус и кладбище расположено в вымышленном городке Ньюбери. В начале игры в нем появляются призраки, которых дети должны будут ловить с помощью приложения. То есть кроме возможности прогуляться внутри собственноручно построенных объектов дети должны будут выполнять различные миссии.

Разработчики конструктора с дополненной реальностью надеются, что добавление дополнительной реальности к конструкторам LEGO увеличит интерес детей к продукции компании.