8 блюд, которыми известные убийцы отравили своих жертв

Отравленные блюда. Фото из открытых источников

https://racurs.ua/2261-8-blud-kotorymi-izvestnye-ubiycy-otravili-svoih-jertv.html

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В то время как большинство отравителей на протяжении всей истории подмешивали свои смертоносные зелья и порошки в напитки, некоторые были склонны к кулинарному искусству и создавали целые блюда.

1. Пироги с яблоками и черносливом от Нанни Досс

Нанни Досс (Nannie Doss, 1905–1965) отравила 12 членов семьи. Перед приготовлением пирогов с яблоками и черносливом она всю ночь вымачивала фрукты в крысином яде. Как только пирог доставался из духовки, она посыпала хрустящую корочку сахаром, что, вероятно, помогало скрыть вкус яда.

2. Банановый пудинг Анжетты Лайлс

Анжетта Донован Лайлс (Anjette Donovan Lyles, 1925–1977) владела и управляла популярной закусочной в Мейконе, штат Джорджия. Заведение славилось простыми южными блюдами и десертами, такими, как фирменный банановый пудинг с ванильными вафлями.

Ей часто приходилось брать выходные, чтобы ухаживать за двумя умирающими мужьями, свекровью и дочерью, каждого из которых она убила, добавив крысиный яд в еду. В то же время точно неизвестно, какими именно блюдами Анжетта отравила своих жертв.

3. Молочный коктейль с арахисовым маслом от Бланш Тейлор-Мур

Бланш Тейлор-Мур (Blanche Taylor-Moore, 1933 года рождения) отправила на тот свет по меньшей мере троих человек, которые умирали долго и мучительно. Убийца сначала многократно подавала им еду с мышьяком, а потом, когда жертва оказывалась в больнице, приносила гостинцы (в частности, банановый пудинг), сдобренные ядом.

Молочный коктейль из ванильного мороженого, молока и арахисового масла был любимым напитком ее второго мужа, преподобного Дуайта Мура, который выжил несмотря на то, что уровень мышьяка в его организме в 100 раз превышал норму.

4. Лида Саутард и ее яблочный пирог

Поговаривают, что Лида Саутард (Lyda Trueblood Southard, 1892–1958) и ее семья переехали из их дома в Миссури примерно в 1907 году после того, как увидели фотографию мужчины, держащего яблоко размером с небольшую дыню, выращенное недалеко от нового города Туин-Фолс, штат Айдахо.

Лида добавляла эти яблоки в пироги... вместе с мышьяком, который получала из вываренной липкой ленты для мух. Этими пирогами она отравила четырех мужей и брата одного из них, а также дочь. И хотя она до последнего дня заявляла о своей невиновности, люди говорят, что на ее теле совсем не было волос, что свидетельствует о длительном воздействии мышьяка.

5. Суп из моллюсков от Лидии Шерман

Лидия Шерман (Lydia Sherman, 1824–1878) отравила троих мужей и восьмерых детей молоком, овсянкой и супом из моллюсков.

Стандартный рецепт времен гражданской войны включает в себя соленую свинину, картофель, моллюсков, а также много молока и сливок. В случае Лидии одним из ингредиентов также был мышьяк, который помог ей заработать 20 тыс. долл. в виде недвижимости и 10 тыс. долл. наличными после смерти одного неугодного мужа.

Со своим следующим мужем она выбрала более простой путь: подмешала мышьяк в его бутылку бренди.

6. Дебора Грин и ветчина с фасолью

Брак Деборы Грин (Debora Green, 1951 года рождения) распался летом 1995 года, после чего ее муж начал страдать от таинственных приступов тошноты, рвоты и диареи. Поначалу он винил насекомое, которое укусило его во время недавней поездки в Перу, однако следователи заподозрили неладное после того, как при пожаре погибли двое детей пары.

Полиция выяснила, что женщина в гневе подожгла собственный дом, а также что она травила своего супруга, добавляя касторовые бобы в его сэндвичи с курицей и салатом и ветчину с фасолью.

Касторовое масло обычно используется в качестве слабительного, но бобы при измельчении вырабатывают смертельный токсин рицин.

7. Грибы Локусты

Римский император Клавдий (10 год до н.э. — 54 год н. э.) любил грибы, чем и воспользовалась Локуста. Она действовала по приказу Агриппины Младшей, четвертой жены Клавдия, которая хотела, чтобы ее сын Нерон от предыдущего брака взошел на престол.

Историки до сих пор спорят о факте убийства, однако есть версия, согласно которой Локуста добавила сок бледной поганки в блюдо из любимых грибов Клавдия — цезарских.

Есть несколько версий относительно дальнейших событий — то ли это было отравленное перо, застрявшее в горле Клавдия, то ли клизма с ядом, но в любом случае смерть была медленной и мучительной.

8. Кэролайн Гриллс и чай с печеньем

Кэролайн Гриллс (Caroline Grills, 1888–1960) была успешным пекарем, она доставляла домашнее печенье и пирожные к чаепитию с родственниками. В свои сладости она добавляла таллий, популярный крысиный яд, и, вероятно, таким образом убила четверых членов семьи. Симптомы отравления таллием часто включают лихорадку, бред, конвульсии и прогрессирующую слепоту, что заканчивается смертью.

Тем не менее, выпечка Кэролайн была такой вкусной, что даже когда ее заподозрили в убийстве, это не отвернуло ее клиентов. Один из родственников, которого угостили засахаренным имбирем, не смог удержаться и не попробовать его, в результате чего получил боли в шее и грудиионемевшие пальцы ног.

В итоге Гриллс арестовали и обвинили в четырех убийствах и одном покушении на убийство, однако осудили лишь по одному обвинению. Ее случай был частью целой серии отравлений таллием в послевоенной Австралии, с десятками дел, несколькими громкими судебными процессами и десятью погибшими.

Перевод с английского: Людмила КРЫЛОВА

Источник: http://mentalfloss.com/article/562463/dishes-used-poisoners-nannie-doss