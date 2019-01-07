5 преступлений, которые помогла раскрыть пицца

Как пицца помогла полицейским раскрыть преступления. Фото из открытых источников

https://racurs.ua/2220-5-prestupleniy-kotorye-pomogla-raskryt-picca.html

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Иногда преступники попадаются из-за собственной жадности. Иногда — благодаря неопровержимым доказательствам. А иногда все дело в сыре... Эти злоумышленники были привлечены к ответственности из-за своей любви к пицце.

1. Дело серийного убийцы

В 2010 году детективы Лос-Анджелеса начали подозревать, что серийный убийца по прозвищу Grim Sleeper, что можно примерно перевести как Мрачный спящий, — это Лонни Франклин младший, чернокожий американец 1952 года рождения. В период с 1985 по 2007 год он убил по меньшей мере 10 женщин.

К нему полицейских привел анализ ДНК, который показал, что убийца, вероятно, принадлежит к семье Франклина. Однако для доказательства вины им нужна была именно ДНК убийцы.

ДНК удалось заполучить, когда Лонни Франклин остановился в пиццерии округа Ориндж. После того как убийца доел свою пиццу, детектив под прикрытием забрал тарелку с остатками еды и салфетку, якобы чтобы выбросить, тогда как на самом деле отправил на экспертизу.

Судья признал собранные доказательства допустимыми, в результате Франклина приговорили к смертной казни в 2016 году.

2. Дело вегана-беглеца

Ресторатор Сарма Мелнгайлис была владелицей веганского заведения в Нью-Йорке под названием Pure Food and Wine. Однако вместе с мужем они неразумно распоряжались деньгами инвесторов. Так, около 2 млн долл. пара потратила на путешествия и азартные игры.

В 2014 году Мелнгайлис сняла со своего рабочего счета 1,6 млн долл. и перевела их на личный, не выплатив зарплату подчиненным. Около года они с мужем провели в бегах, пока не попались в штате Теннесси в 2016 году на заказе пиццы Domino’s на свое настоящее имя. Пицца, кстати, не была вегетарианской, в заказ также были включены куриные крылья.

Мелнгайлис, которая впоследствии утверждала, что не ела из этого заказа никаких мясных блюд, признала свою вину и была приговорена к четырем месяцам за кражу в крупных размерах и уклонение от уплаты налогов. Ее муж тоже признал свою вину и провел год за решеткой. В 2018 году пара развелась.

3. Дело об ограблении доставщика пиццы

Одним пятничным вечером в июле 2016 года водитель пиццерии Papa John’s вышел из машины в Одентоне, штат Мэриленд. К нему тут же подошел вооруженный мужчина и, угрожая пистолетом, потребовал от курьера отдать наличные и пиццу.

Полиция, которая приехала на место события, обнаружила пустую коробку от пиццы и отправила ее на экспертизу. Уже в среду в результате полученных улик и опроса очевидцев был установлен преступник — 19-летний Бершон Бертрам Элайджа Уилер. Ему предъявили обвинения в вооруженном ограблении, нападении первой степени, нападении второй степени, применении огнестрельного оружия и краже в сумме до 100 долл. Уилер свою вину признал.

4. Дело об алиментщиках

В 2006 году Синтия Браун, тогдашняя глава Агентства по обеспечению выплаты алиментов на детей в округе Батлер, штат Огайо, заказала пиццу и обратила внимание, что к коробке прикреплены несколько купонов. Это натолкнуло ее на мысль: если пиццерии могут прикреплять купоны, то почему бы не сделать то же с фотографиями родителей, которые не выплачивают детям алименты?

Браун договорилась с тремя пиццериями и попросила их разместить объявления о 10 самых злостных неплательщиках алиментов. Уже вскоре был пойман первый из них, который скрывался от властей.

5. Дело о похищении главы хедж-фонда

В январе 2003 года президент ESL Investments Эдвард Ламперт провел около 30 часов в заложниках у троих похитителей, которые требовали за него выкуп. Его держали в отеле в Хамдене, штат Коннектикут, пока Ламперт не сумел убедить их отпустить его, пообещав заплатить за это 5 млн долл.

Тем временем один из похитителей взял кредитные карты Ламперта и раздал их своим друзьям. Кто-то из них в итоге заказал пиццу, и вскоре после этого агенты ФБР ворвались на место и задержали преступников. Главарь банды Ренальдо Роуз был приговорен к 15 годам тюрьмы. После досрочного освобождения он вернулся на свою родину — Ямайку.

Перевод с английского: Людмила КРЫЛОВА

Источник: http://mentalfloss.com/article/566290/crimes-solved-using-pizza