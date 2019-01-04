Скотланд-Ярд. Фото из открытых источников

https://racurs.ua/2213-udivitelnye-fakty-o-skotland-yarde-upravlenii-policii-londona.html

Racurs.ua

Скотланд-Ярд фигурирует в художественной литературе уже довольно долгое время, и это имя ассоциируют исключительно с британскими копами. Хотя в реальности оно всего лишь обозначает местонахождение штаб-квартиры столичной полиции. А что вы знаете о прошлом и настоящем этого исторического института?

1. Его название связано с географией Лондона

В столице Британии полиции как таковой не существовало до 1829 года, и тогда министр Роберт Пил создал специальную структуру для замены устаревшей системы, состоявшей из патрулей и сторожей. Сначала она базировалась в Уайтхолле — районе, где когда-то проживали шотландские королевские особы, когда находились в Лондоне. И местность эта называлась Шотландский двор, то есть Скотланд-Ярд.

2. Чарльз Диккенс патрулировал улицы

Известный писатель не работал в полиции, но он был дружен с Чарльзом Филдом, инспектором Скотланд-Ярда, и периодически присоединялся к конным патрульным во время их ночных инспекций городских улиц.

3. В те дни в рядах полиции тоже были «оборотни в погонах»

Хотя Скотланд-Ярд пользовался популярностью в народе, лондонцы сначала несколько побаивались полицейских в штатском. А в 1877 году полиция получила мощный удар по своему имиджу. Оказалось, что несколько полицейских за взятку прикрывали двух мошенников и помогали им прятаться от правоохранительных органов. Процесс приобрел известность под названием «Суд над детективами», и это был первый задокументированный случай коррупции в полицейских рядах. В результате это привело к реорганизации полиции и созданию специального сыскного департамента.

4. Скотланд-Ярд помог развитию дактилоскопии

Когда-то наука о дактилоскопии была скорее теорией, нежели практикой. Вместо отпечатков пальцев большинство детективов полагались на антропометрию — систему, созданную французским офицером Альфонсом Бертильоном, которая использовала 11 измерений тела человека. Хотя в конце XIX века в Индии уже начали снимать отпечатки человеческих пальцев, в Британии эта система была внедрена только в 1901 году, когда в полиции создали специальный дактилоскопический департамент. В 1902 году был пойман вор бильярдных шаров — он оставил на подоконнике свои отпечатки.

5. Патрульные Скотланд-Ярда не носили оружие до 1994 года

Лондонские копы были безоружными большую часть XX века. Лишь в 1994 году ряду патрульных было разрешено носить оружие по причине увеличения случаев нападений на полицейских. Кстати, даже сегодня многие столичные копы выходят на службу без оружия, и эта политика обосновывается тем, что у гражданских лиц тоже практически нет оружия (огнестрелом владеют не более четырех из 100 граждан).

6. В Скотланд-Ярде есть команда «суперраспознавателей»

В Лондоне огромная сеть камер видеонаблюдения, что облегчает распознавание лиц для идентификации подозреваемых. Но ни одно программное обеспечение не может превзойти команду «суперраспознавателей» Скотланд-Ярда, в которую набирают людей с умением сопоставлять лица на основе собственной памяти.

Некоторые офицеры обладают выдающейся способностью запоминать детали черт лица, и количество опознанных ими преступников весьма велико. Один из таких специалистов, констебль Гэри Коллинз, выявил 180 человек из 4000, изучая записи лондонских беспорядков 2011 года. Программное обеспечение смогло идентифицировать только одного.

7. В Скотланд-Ярде есть секретный музей преступлений, недоступный общественности

В здании штаб-квартиры полиции находится Черный музей — жуткая коллекция доказательств почти 150-летней следственной работы. Созданная в 1875 году коллекция содержит части тела (камни в желчном пузыре, которые не растворились в кислоте вместе с телом жертвы убийства) и, казалось бы, безобидные предметы: набор кастрюль и сковородок, когда-то принадлежавших шотландскому серийному убийце Деннису Нильсену, в которых он варил жертв. Небольшая часть коллекции была выставлена в Музее Лондона в 2015 году.

8. Управление полиции нередко меняло свое местонахождение

Сначала оно располагалось в Уайтхолл-Плейс (до 1890 года), затем — в большом викторианском доме на набережной Виктории. В 1967 году Скотланд-Ярд перебрался в огромное здание на Бродвей-Стрит в Вестминстере, но в 2014-м здание продали инвесторам из Абу-Даби за 580 млн долл. для реконструкции под жилье. Персонал полиции был вынужден переехать в более скромное помещение в нескольких минутах ходьбы от здания парламента.

Источник: http://mentalfloss.com/article/550279/facts-about-scotland-yard-london-metropolitan-police