Скотленд-Ярд. Фото з відкритих джерел

https://racurs.ua/ua/2213-dyvovyjni-fakty-pro-skotlend-yard-upravlinnya-policiyi-londona.html

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Скотленд-Ярд фігурує в художній літературі вже досить довгий час, і це ім'я асоціюють виключно з британськими копами. Хоча в реальності воно всього лише означає місцеперебування штаб-квартири столичної поліції. А що ви знаєте про минуле та сьогодення цього історичного інституту?

1. Його назва пов'язана з географією Лондона

У столиці Британії поліції як такої не існувало до 1829 року, і тоді міністр Роберт Піл створив спеціальну структуру для заміни застарілої системи, що складалася з патрулів і сторожів. Спочатку вона базувалася в Уайтхоллі — районі, де колись мешкали шотландські королівські особи, коли перебували в Лондоні. І місцевість ця називалася Шотландський двір, тобто Скотленд-Ярд.

2. Чарльз Діккенс патрулював вулиці

Відомий письменник не працював у поліції, але він товаришував з Чарльзом Філдом, інспектором Скотленд-Ярду, і періодично приєднувався до кінних патрульних під час їхніх нічних інспекцій міських вулиць.

3. У ті дні в рядах поліції теж були «перевертні в погонах»

Хоча Скотленд-Ярд користувався популярністю в народі, лондонці спочатку трохи побоювалися поліцейських у штатському. А в 1877 році поліція зазнала потужного удару по своєму іміджу. Виявилося, що кілька поліцейських за хабар прикривали двох шахраїв і допомагали їм ховатися від правоохоронних органів. Процес набув популярності під назвою «Суд над детективами», і це був перший задокументований випадок корупції в поліцейських рядах. В результаті це призвело до реорганізації поліції і створення спеціального розшукового департаменту.

4. Скотленд-Ярд допоміг розвитку дактилоскопії

Колись наука про дактилоскопію була радше теорією, ніж практикою. Замість відбитків пальців більшість детективів покладалися на антропометрію — систему, створену французьким офіцером Альфонсом Бертільйоном, яка використовувала 11 вимірювань тіла людини. Хоча наприкінці XIX століття в Індії вже почали знімати відбитки людських пальців, у Британії цю систему було впроваджено тільки в 1901 році, коли у поліції створили спеціальний дактилоскопічний департамент. У 1902 році було спіймано крадія більярдних куль — він залишив на підвіконні свої відбитки.

5. Патрульні Скотленд-Ярду не носили зброю до 1994 року

Лондонські копи були беззбройними більшу частину XX століття. Лише в 1994 році низці патрульних було дозволено носити зброю через збільшення випадків нападів на поліцейських. До речі, навіть сьогодні багато столичних копів виходять на службу без зброї, і ця політика обґрунтовується тим, що у цивільних осіб теж практично немає зброї (вогнепальною зброєю володіють щонайбільше четверо зі 100 громадян).

6. У Скотленд-Ярді є команда «суперрозпізнавачів»

У Лондоні величезна мережа камер відеоспостереження, що полегшує розпізнавання облич для ідентифікації підозрюваних. Але жодне програмне забезпечення не може перевершити команду «суперрозпізнавачів» Скотленд-Ярду, до якої набирають людей з умінням зіставляти обличчя на основі власної пам'яті.

Деякі офіцери мають видатну здатність запам'ятовувати деталі рис обличчя, і кількість упізнаних ними злочинців є дуже великою. Один з таких фахівців, констебль Гері Коллінз, виявив 180 осіб з 4000, вивчаючи записи лондонських заворушень 2011 року. Програмне забезпечення змогло ідентифікувати тільки одного.

7. У Скотленд-Ярді є секретний музей злочинів, недоступний громадськості

У будівлі штаб-квартири поліції розташований Чорний музей — моторошна колекція доказів майже 150-річної слідчої роботи. Створена в 1875 році колекція містить частини тіла (камені в жовчному міхурі, які не розчинилися в кислоті разом з тілом жертви вбивства) і, здавалося б, нешкідливі предмети: набір каструль і сковорідок, що колись належали шотландському серійному вбивці Деннісу Нільсену, в яких він варив жертв. Невелику частину колекції було виставлено в Музеї Лондона у 2015 році.

8. Управління поліції нерідко змінювало своє місцеперебування

Спочатку воно розташовувалося в Уайтхолл-Плейс (до 1890 року), потім — у великому вікторіанському будинку на набережній Вікторії. У 1967 році Скотленд-Ярд перебрався у величезний будинок на Бродвей-стріт у Вестмінстері, але 2014-го будівлю продали інвесторам з Абу-Дабі за 580 млн дол. для реконструкції під житло. Персонал поліції був змушений переїхати в більш скромне приміщення у кількох хвилинах ходьби від будівлі парламенту.

Джерело: http://mentalfloss.com/article/550279/facts-about-scotland-yard-london-metropolitan-police