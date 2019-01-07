5 злочинів, які допомогла розкрити піца

Як піца допомогла поліцейським розкрити злочини. Фото з відкритих джерел

https://racurs.ua/ua/2220-5-zlochyniv-yaki-dopomogla-rozkryty-pica.html

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Іноді злочинці попадаються через власну жадібність. Іноді — завдяки незаперечним доказам. А іноді вся річ у сирі... Цих зловмисників було притягнуто до відповідальності через любов до піци.

1. Справа серійного вбивці

У 2010 році детективи Лос-Анджелеса почали підозрювати, що серійний вбивця на прізвисько Grim Sleeper, що можна приблизно перекласти як Похмурий сплячий, — це Лонні Франклін молодший, чорношкірий американець 1952 року народження. У період з 1985 по 2007 рік він убив щонайменше 10 жінок.

До нього поліцейських привів аналіз ДНК, який показав, що вбивця, ймовірно, належить до сім'ї Франкліна. Однак для доведення провини їм потрібна була саме ДНК вбивці.

ДНК вдалося отримати, коли Лонні Франклін зупинився в піцерії округу Оріндж. Після того як вбивця доїв свою піцу, детектив під прикриттям забрав тарілку із залишками їжі та серветку, нібито щоб викинути, тоді як насправді передав на експертизу.

Суддя визнав зібрані докази допустимими, в результаті Франкліна засудили до смертної кари у 2016 році.

2. Справа вегана-втікача

Ресторатор Сарма Мелнгайліс була власницею веганського закладу в Нью-Йорку під назвою Pure Food and Wine. Однак разом з чоловіком вони нерозумно розпоряджалися грошима інвесторів. Так, близько 2 млн дол. подружжя витратило на подорожі та азартні ігри.

У 2014 році Мелнгайліс зняла зі свого робочого рахунку 1,6 млн дол. і перевела їх на особистий, не виплативши зарплату підлеглим. Близько року вони з чоловіком переховувалися, доки не попалися у штаті Теннессі у 2016 році на замовленні піци Domino's на своє справжнє ім'я. Піца, до речі, не була вегетаріанською, до замовлення також було додано курячі крила.

Мелнгайліс, яка згодом стверджувала, що не вживала з цього замовлення жодних м'ясних страв, визнала свою провину, її було засуджено до чотирьох місяців за крадіжку у великих розмірах й ухилення від сплати податків. Її чоловік теж визнав свою провину і провів рік за ґратами. У 2018 році подружжя розлучилося.

3. Справа про пограбування кур'єра піцерії

Одного разу у п'ятницю ввечері в липні 2016 року водій піцерії Papa John's вийшов з машини в Одентоні, штат Меріленд. До нього одразу ж підійшов озброєний чоловік і, погрожуючи пістолетом, почав вимагати від кур'єра віддати готівку і піцу.

Поліція, яка приїхала на місце події, виявила порожню коробку від піци і відправила її на експертизу. Уже в середу в результаті отриманих доказів й опитування очевидців було встановлено злочинця — ним виявився 19-річний Бершон Бертрам Елайджа Уїлер. Йому пред'явили звинувачення в озброєному пограбуванні, нападі першого ступеня, нападі другого ступеня, застосуванні вогнепальної зброї і крадіжці в сумі до 100 дол. Уїлер свою провину визнав.

4. Справа про аліментників

У 2006 році Синтія Браун, тодішня глава Агентства із забезпечення виплати аліментів на дітей в окрузі Батлер, штат Огайо, замовила піцу і звернула увагу, що до коробки прикріплено кілька купонів. Це наштовхнуло її на думку: якщо піцерії можуть прикріплювати купони, то чому б не зробити те саме з фотографіями батьків, які не виплачують дітям аліменти?

Браун домовилася з трьома піцеріями і попросила їх розмістити оголошення про 10 найбільш злісних неплатників аліментів. Вже незабаром було спіймано першого з них, який переховувався від влади.

5. Справа про викрадення глави хедж-фонду

У січні 2003 року президент ESL Investments Едвард Ламперт провів близько 30 годин в заручниках у трьох викрадачів, які вимагали за нього викуп. Його тримали в готелі у Хамдені, штат Коннектикут, доки Ламперт не зміг переконати їх відпустити його, пообіцявши заплатити за це 5 млн дол.

Тим часом один з викрадачів взяв кредитні картки Ламперта і роздав їх своїм друзям. Хтось із них зрештою замовив піцу, і незабаром після цього агенти ФБР увірвалися на місце і затримали злочинців. Ватажка банди Ренальдо Роуза було засуджено до 15 років в'язниці. Після дострокового звільнення він повернувся на свою батьківщину — Ямайку.

Переклад з англійської: Людмила КРИЛОВА

Джерело: http://mentalfloss.com/article/566290/crimes-solved-using-pizza