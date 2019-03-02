Порошенко пообещал повысить выплаты военным на передовой

Военнослужащие на Донбассе. Фото: DW

https://racurs.ua/n118843-poroshenko-poobeschal-povysit-vyplaty-voennym-na-peredovoy.html

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Выплаты украинским военнослужащим, которые служат на передовой в зоне операции Объединенных сил на Донбассе, будут увеличены.

О решение повысить денежное обеспечение военнослужащих, которые находятся на передовой, заявил президент Петр Порошенко во время пребывания на опорном пункте украинских десантников в районе проведения ООС, 2 марта сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко заявил, что поручил министру повысить уровень денежного обеспечения тех бойцов, которые находятся на передовой. С 1 апреля 2019 года на 2 тыс. грн должны поднять доплату военным, которые служат на первой линии обороны. Минимальная доплата должна быть доведена до 12 тыс. грн для каждого военнослужащего. Военные, которые находятся на второй линии, должны получить доплату в 1 тыс. грн, ее уровень обещают довести до 5 тыс. 500 грн.

Напомним, в январе 2019 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о том, что в этом году размер средней зарплаты в Украине будет превышать 10,5 тыс. грн.