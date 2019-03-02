Антитеррористическая операция в Украине. Фото: 7th Army Training Command / Flickr

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Дела в отношении украинских военных не должны рассматриваться на востоке страны, подсудность необходимо изменить. Об этом в интервью «Ракурсу» заявила адвокат Наталья Фещик.

«Судьи осуществляют судопроизводство на своей территории, и они тоже люди. Сегодня они принимают решения в пользу военных, которые пришли, грубо говоря, защищать их от тех, кто там — местный. И никому не понятно, какой завтра будет политика государства. А нужно-то дальше жить, оставаясь там», — считает юрист.

«Более того, и в первой, и в апелляционной инстанции были судьи — переселенцы с оккупированной территории, там у них и семья, и имущество — все. Это большая проблема, которую не сложно понять чисто по-человечески. Уже было три законопроекта об изменении подсудности по делам о военных, один из которых готовили мы с коллегами, но, к сожалению, они не нашли поддержки. Такие дела не должны рассматриваться там, на востоке нашей страны, подсудность необходимо изменить», — убеждена адвокат.

Что касается военных судов, то Наталья Фещик не уверена, что следует восстанавливать именно их: «Понимаю, что это затратно по времени и ресурсам, но специализация на уровне судов, безусловно, должна быть. Например, как есть специализация по несовершеннолетним. Потому что военный судья понимает атмосферу и ситуацию, знает соответствующую нормативную базу».