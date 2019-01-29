Военные преступления и их квалификация

Военные преступления. Фото: 7th Army Training Command / Flickr

https://racurs.ua/2243-voennye-prestupleniya-i-ih-kvalifikaciya.html

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В ходе оказания правовой помощи военнослужащим юристы столкнулись с проблематикой неправильной квалификации действий.

Инкриминирование бойцам совершения противоправных деяний в подавляющем большинстве сводится к квалификации действий по общим статьями Особенной части Уголовного кодекса, а не по специальному разделу XIX «Преступления против установленного порядка несения военной службы (военные преступления)» (ст. 401–435).

В этой связи юристами в центре Veteran Hub 25 января 2019 года был организован круглый стол «Правовая квалификация действий военных в условиях вооруженного конфликта» при участии сторон уголовного производства — военнослужащих, адвокатов и прокуроров, а также судей, представителей Вооруженных сил Украины, Военной службы правопорядка, общественных организаций и научных сотрудников, преподавателей Национальной академии прокуратуры Украины.

Особые ожидания участников мероприятия были связаны с Главной военной прокуратурой, которая, к чести главы ведомства Анатолия Матиоса, не просто направила своего представителя в недружественный лагерь адвокатов и общественных активистов, но и достойно представила позицию правоохранительного органа в лице Виталия Панченко. В целом между оппонентами состоялся конструктивный диалог, были очевидны попытки решить процессуальные конфликты, высказывались содержательные предложения.

Необходимость проведения этого публичного мероприятия была обусловлена и тем, что, несмотря на пребывание страны в состоянии вооруженной агрессии уже в течение пяти лет, обобщение практики применения судами законодательства о военных служебных преступлениях в последний раз было осуществлено еще Военной палатой Верховного суда Украины 1 января 2002 года.

Примечательным является тот факт, что все участники мероприятия единогласно пришли к выводу о наличии проблемы с квалификацией действий военнослужащих, ставших причиной уголовного преследования. В результате было принято решение о совместном инициировании перед Верховным судом обобщения практики применения законодательства о военных преступлениях в форме изложения соответствующих разъяснений.

В то же время во многих случаях в условиях войны правильной будет декриминализация событий на основании ст. 39 УК Украины. Ведь не является преступлением причинение вреда правоохраняемым интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности от противоправных посягательств в зоне проведения боевых действий, непосредственно угрожающей лицу или охраняемым законом правам этого лица или других лиц, а также общественным интересам или интересам государства, если эту опасность в данной обстановке нельзя было устранить другими средствами и если при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости.

Несколько похожая ситуация с неверной квалификацией судами первой и апелляционной инстанции действий лица — специального субъекта, уполномоченного на осуществление борьбы с терроризмом, была и с пограничником Сергеем Колмогоровым.

Так, 15 ноября 2016 года Приморский райсуд г. Мариуполя Донецкой области объявил приговор участнику АТО, военнослужащему 79-го пограничного отряда Черноморского регионального управления ГПСУ, которым признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 УК Украины, и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с лишением права занимать должности представителя власти в правоохранительных органах сроком на три года и лишением воинского звания.

В то же время Высший специализированный суд Украины в конце 2017 года вынес справедливое решение, освободив Сергея Колмогорова из зала суда. При этом коллегия судей заняла нейтральную позицию и решила не давать ответы на вопросы о статусе и полномочиях бойцов при осуществлении защиты независимости Украины, направив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, где оно находится по сей день.

В похожем резонансном деле айдаровцев тоже пока что отсутствует окончательное решение. Рассмотрение кассационной жалобы защитников Верховным судом назначено на 29 января 2019 года. Многие из правозащитников и военнослужащих с нетерпением ждут соответствующего вердикта с целью добиться справедливости для украинских защитников. Им также должна быть поставлена точка в вопросе квалификации действий ветеранов войны, которые противодействовали вооруженной агрессии.