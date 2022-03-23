Трудовые отношения во время военного положения: 11 советов наемным рабочим

https://racurs.ua/3000-trudovye-otnosheniya-vo-vremya-voennogo-polojeniya-11-sovetov-naemnym-rabochim.html

Ракурс

Після того, як минув перший шок від початку нападу путінської росії на Україну, люди трохи оговтуються і починають замислюватися над більш буденними питаннями. Велика частина цих питань стосується трудових відносин, бо кожен так чи інакше має знаходити засоби існування для себе і своїх сімей.

Виняткові умови потребують виняткових рішень, тож 15 березня Верховна Рада ухвалила закон №7160 «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Як воєнний стан позначиться на правах та обов’язках роботодавців та найманих працівників?

Новий закон – нові правила

Закон містить ряд новацій, що спрощують процедури оформлення трудових відносин. Наприклад працівники нині можуть розірвати трудовий договір за власною ініціативою без двотижневого терміну попередження (за виняткомпримусового залучення до суспільно корисних робіт або на об'єктахкритичної інфраструктури).

Але у той же час закон допускає збільшення робочого часу до 60 годин на тиждень у умовах воєнного стану (для працівників із скороченою тривалістю робочого дня – до 50 годин на тиждень. Також за необхідністю може до 6 днів подовжуватися робочий тиждень.

Крім того, роботодавець має право під час воєнного стану звільнити працівника в період його тимчасової непрацездатності або відпустки (крім декретної й догляду за дитиною) з першого дня після завершення непрацездатності або відпустки.

Також знімається низка обмежень щодо понаднормових робіт, дозволяється застосування праці жінок (крім вагітних та з дитиною до року) на важких роботах та роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці. Ще роботодавець звільняється від відповідальності за порушення термінів оплати праці, якщо доведе, що причиною стало ведення бойових дій та інші обставини непереборної сили.

Закон також дозволив зупиняти окремі положення колективного договору, відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток, крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та відпустки з догляду за дитиною, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об'єктах, віднесених до критичної інфраструктури.

Водночас протягом періоду воєнного стану роботодавець на прохання працівника може без обмежень надавати відпустку без збереження заробітної плати.

Закон також містить статтю про зупинення дії трудового договору, а відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам на час зупинення дії трудового договору у повному обсязі покладається на державу, яка здійснює військову агресію.

Права та обов’язки найманих працівників

Нові правила, нехай і тимчасові, викликають багато практичних питань.

Пояснити деякі складні моменти нам допоможе експерт-практик з трудових відносин Вікторія Бондарчук.

.

Отже, розглянемо спершу питання, що виникають у найманих працівників. Якщо ви з тих чи інших причин не можете виконувати свої трудові обов’язки, то маєте знати наступне, :

Якщо ваше підприємство на даний час не може забезпечити вас роботою, ви маєте право влаштуватися на інше працююче підприємство за сумісництвом, на умовах строкового трудового договору на період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника. Ви маєте право звільнитися за власним бажанням без відпрацювання двотижневого строку попередження роботодавця , але якщо ви не залучені до виконання робіт на об’єктах віднесених до критичної інфраструктури ця норма може не діяти. Будьте готові до того, що роботодавець без вашої згоди має право змінити вам умови оплати праці, а саме:посадовий оклад, умови виплати заробітної платити. тривалість робочого часу. Без вашої згоди роботодавець може перевести вас на іншу посаду або інший структурний підрозділ. Роботодавець може збільшити тривалість робочого часу до 60 годин на тиждень, замість 40 годин, а тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена до 24 годин. Вас мають право залучити до роботи понаднормово, у вихідні та святкові дні, без збереження гарантій щодо подвійної оплати або додаткового дня відпочинку. У разі неможливості виплати заробітної плати через воєнні дії виплата заробітної плати може бути призупинена, до моменту відновлення можливості роботодавця здійснювати свою діяльність та здійснити розрахунок. Ви повинні знати, що маєте право на щорічну основну відпустку та відпустку без збереження заробітної плати на час воєнних дій. Важливо, що такі відпустки надаються тільки за вашою заявою. Будьте готові до того, що з вами може бути призупинена трудова діяльність , тобто це тимчасове звільнення роботодавця від обов'язку забезпечувати працівника роботою і тимчасове звільнення працівника від обов'язку виконувати роботу за укладеним трудовим договором. Важливо, що призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин. І знову-таки повторимо, що відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам на час призупинення дії трудового договору у повному обсязі покладається на державу, що здійснює військову агресію. Роботодавець має право звільнити вас у зв’язку з ліквідацією підприємства, викликаною знищенням в результаті бойових дій усіх виробничих, організаційних або технічних потужностей або майна підприємства. Важливо, що про таке звільнення працівник попереджається не пізніше ніж за 10 днів з виплатою вихідної допомоги у розмірі не менше середнього місячного заробітку. Увага, роботодавець може вас звільнити за своєї ініціативи в період вашої хвороби чи відпустки, (сюди не відносяться декретні відпустки). Датою звільнення буде перший робочий день, наступний за днем закінчення лікарняного, зазначеним у документі про тимчасову непрацездатність, або першим робочим днем після закінчення відпустки.

У наступному матеріалі ми поговоримо про те, які права та обов’язки мають роботодавці під час дії воєнного стану.