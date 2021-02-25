Оружие: закона нет, зато дела есть

https://racurs.ua/2819-orujie-zakona-net-zato-dela-est.html

Ракурс

В Уголовном кодексе Украины есть несколько «оружейных» статей, по которым исправно выносятся приговоры: статья 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», 263-1 «Незаконное изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия или фальсификация, незаконное удаление или изменение его маркировки, или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывчатых устройств» и 264 «Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов».

В тексте статьи 263 УК Украины даже есть фраза об обращении с оружием «без предусмотренного законом разрешения». Но закона-то пока нет, говорят адвокаты, защищающие тех, кто попал под эту статью.

Данных за истекший год о количестве приговоров по этим статьям пока нет. Но по информации, предоставленной «Ракурсу» Верховным судом Украины, в 2019 году местные общие суды рассмотрели 4189 уголовных производств по статье 263 УК Украины, из них с вынесением приговора — 2828 (в 2018-м— 4626, из них с вынесением приговора — 3190). По статье 263-1 УК Украины в 2019 году рассмотрено 50 уголовных производств, из них с вынесением приговора — 47 (в 2018 году — 46 и 43 соответственно). По статье 264 УК Украины в 2019 году рассмотрено с закрытием производства 1 уголовное производство (в 2018-м — 3, из них с вынесением приговора — 1).

По статье 263 УК Украины в 2019 году осуждено 2530 лиц, оправдано — 4 (в 2018-м— 2857 и 10 соответственно).

По статье 263-1 УК Украины в 2019 году осуждено 120 человек (в 2018-м — 140).

По статье 264 УК Украины в 2018 году осуждено двое, в 2019-м — ни одного.

Мешает ли отсутствие закона об оружии рассмотрению «оружейных» дел? Верховный суд высказал свою позицию в постановлении от 31 мая 2018 года: «Норма статьи 263 УК является субсидиарной и для понимания незаконности обращения с оружием требует анализа соответствующего закона. При этом понятие «закон»… имеет расширенное толкование и включает в себя законодательство в целом, в том числе нормативные акты, регулирующие соответствующие правоотношения, нарушение которых создает объективную сторону состава преступления, предусмотренного статьей 263».

В постановлении от 3 июля 2019 года Большая палата Верховного суда подчеркнула, что слово «закон» в тексте статьи 263 УК Украины использовано в широком значении. «Предусмотренным законом разрешением» на обращение с оружием следует считать разрешение, которое может быть установлено любым нормативно-правовым актом, в том числе подзаконным. Нормы инструкции и положения четко определяют условия, когда приобретение, хранение, ношение и другие действия, касающиеся оружия, санкционированы государством и получают правомерный характер.