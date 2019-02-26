Хакеры атаковали веб-страницу ЦИК. Фото: ВладТайм

https://racurs.ua/n118675-rossiyskie-hakery-atakovali-sayt-centrizbirkoma-poroshenko-video.html

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Российская Федерация совершила кибератаки на Центральную избирательную комиссию. DDoS-атаки со стороны России осуществлялись в течение 24 и 25 февраля.

Об атаке российских хакеров на ЦИК Петр Порошенко заявил 26 февраля в Киеве во время встречи с представителями IT-индустрии. Выступление главы государства транслировалось на его странице в социальной сети Facebook.

«Вчера и позавчера случились DDoS-атаки со стороны Российской Федерации», — заявил Порошенко.

По словам главы государства, украинские специалисты уже разработали механизмы защиты Центризбиркома. Над этим работали специалисты Службы безопасности Украины и эксперты из Совета национальной безопасности и обороны. Помогали им партнеры из Соединенных Штатов Америки.

Подробности хакерской атаки Порошенко не сообщил.

Напомним, в январе глава Службы внешней разведки Егор Божок заявил, что Российская Федерация выделила своим спецслужбам около 350 млн долл., чтобы они смогли вмешаться в выборы президента в 2019 году. Эти деньги направят на оплату публикаций фейковых новостей и организацию провокаций, протестов, внутриполитического давления на руководство Украины. Также российские спецслужбы запланировали кибератаки.