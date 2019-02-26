Трамп прибыл во Вьетнам для встречи с Ким Чен Ыном (ВИДЕО)

Дональд Трамп прилетел в Ханой, фото: NBC News

https://racurs.ua/n118674-tramp-pribyl-vo-vetnam-dlya-vstrechi-s-kim-chen-ynom-video.html

Racurs.ua

Президент США Дональд Трамп прибыл во Вьетнам для встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Его самолет приземлился в Международный аэропорт Нойбай, который расположен в 45 км от столицы Вьетнама Ханоя. Об этом сообщает NBC News.

Трампа встречали красной ковровой дорожкой, почетным караулом из 26-ти человек и букетом цветов, который ему вручила вьетнамская женщина.

Трамп пожал руки делегации вьетнамских и американских дипломатов, прежде чем сесть в лимузин и отправиться в гостиницу. К утру у него нет запланированных публичных событий. Ожидается, что завтра перед саммитом они с Кимом пообедают.

Второй саммит Трампа и Кима запланирован на 27−28 февраля. Предыдущая встреча лидеров двух стран проходила в июне 2018 года в Сингапуре.

Лидер КНДР также сегодня прибыл во Вьетнам, однако, в отличие от Трампа, не самолетом, а на бронепоезде. На дорогу Ким потратил два дня, ему пришлось преодолеть около 4 тыс. км наземным транспортом. Путь лидера КНДР во Вьетнам проходил по территории Китая, где в связи с этим закрывались железнодорожные станции и задерживались поезда.