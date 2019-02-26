Более 4 тыс. км на бронепоезде: Ким Чен Ын приехал во Вьетнам на встречу с Трампом

Ким Чен Ын, фото: BBC

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Racurs.ua

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл на бронепоезде во Вьетнам, где должна состояться его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Путешествие главы КНДР из Пхеньяна во Вьетнам продолжалось более двух дней, его протяженность составила около 4 тыс. км. Если бы он решил прилететь в Ханой самолетом, то прибыл бы в столицу Вьетнама за считанные часы, сообщает BBC.

Маршрут проходил транзитом через территорию Китая. Когда поезд Кима двигался по КНР, закрывались железнодорожные станции, что привело к задержанию поездов. Во Вьетнаме сегодня утром также перекрыли одну из железнодорожных станций — Донгданг.

Кима на станции Донгданг встречал заведующий канцелярией правительства Вьетнама Май Тиен Зунг. На перроне для встречи северокорейского лидера разместили специальный трап с красной ковровой дорожкой, вдоль которой выстроился почетный караул.

Далее Ким сел в автомобиль Mercedes Pulllman, который доставит его в Ханой.

Встреча с Трампом запланирована на 27−28 февраля.

Считается, что глава КНДР путешествует со своей сестрой Ким Е Джон и одним из ключевых переговорщиков, бывшим генералом Ким Ен Чхолом, известными благодаря своему участию в предыдущих переговорах с Трампом в Сингапуре летом 2018 года.

Бронепоезд Кима имеет 21 пуленепробиваемый вагон. Внутри он оборудован кожаными диванами, поэтому длительное путешествие на поезде, вероятно, не было слишком неудобным.

Напомним, первый зарубежный визит Кима состоялся в марте 2018 года. Тогда в столицу Китая Пекин он также отправился на бронепоезде.