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Во время скандального концерта, фото — znak.com
«Наводи на город Вашингтон»: в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга спели об атомной бомбардировке США (ВИДЕО)https://racurs.ua/n118629-navodi-na-gorod-vashington-v-isaakievskom-sobore-sankt-peterburga-speli-ob-atomnoy.htmlRacurs.ua
Концертный хор Санкт-Петербурга в рамках праздничного выступления в День защитника Отечества в Исаакиевском соборе исполнил песню об атомной бомбардировке США.
После основной программы выступления хор спел композицию Андрея Козловского «На подводной лодке, или о зарплате военнослужащих», написанную в 1980 году.
В песне присутствуют такие строчки, как «спят усталые игрушки, негры тихо спят», а также «ты извини, Америка, хорошая Америка, но пять сотен лет назад тебя открыли зря». Другие слова песни такие:
«На подводной лодочке с атомным моторчиком,
Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн,
Пересек Атлантику и зову наводчика:
„Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!“»
Композиция Козловского создавалась как сатира на пропаганду в СССР. В песне, в частности, указано, что советские солдаты готовы уничтожить другую страну «за три рубля».
Часть россиян в соцсетях не увидела иронии в выступлении хора, считая исполнение песни на 23 февраля дерзким и воинственным поступком. Но большинство считает сатирическое произведение актуальным и сегодня.
Напомним, что 25 февраля одиозный телеведущий Дмитрий Киселев посвятил часть своего эфира подсчетам того, за какое время Россия способна разбомбить крупные города США с помощью ракет «Циркон».
Поводом стало обращение президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, в котором тот пригрозил зеркальными мерами в ответ на размещение американских ракет в европейских странах.
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