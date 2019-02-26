«Наводи на город Вашингтон»: в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга спели об атомной бомбардировке США (ВИДЕО)

Во время скандального концерта, фото — znak.com

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Racurs.ua

Концертный хор Санкт-Петербурга в рамках праздничного выступления в День защитника Отечества в Исаакиевском соборе исполнил песню об атомной бомбардировке США.

После основной программы выступления хор спел композицию Андрея Козловского «На подводной лодке, или о зарплате военнослужащих», написанную в 1980 году.

В песне присутствуют такие строчки, как «спят усталые игрушки, негры тихо спят», а также «ты извини, Америка, хорошая Америка, но пять сотен лет назад тебя открыли зря». Другие слова песни такие:

«На подводной лодочке с атомным моторчиком,

Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн,

Пересек Атлантику и зову наводчика:

„Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!“»

Композиция Козловского создавалась как сатира на пропаганду в СССР. В песне, в частности, указано, что советские солдаты готовы уничтожить другую страну «за три рубля».

Часть россиян в соцсетях не увидела иронии в выступлении хора, считая исполнение песни на 23 февраля дерзким и воинственным поступком. Но большинство считает сатирическое произведение актуальным и сегодня.

Напомним, что 25 февраля одиозный телеведущий Дмитрий Киселев посвятил часть своего эфира подсчетам того, за какое время Россия способна разбомбить крупные города США с помощью ракет «Циркон».

Поводом стало обращение президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, в котором тот пригрозил зеркальными мерами в ответ на размещение американских ракет в европейских странах.