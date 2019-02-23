Ким Чен Ын, фото: Metro

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Racurs.ua

Северокорейский лидер Ким Чен Ын отправился на встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится в столице Вьетнама Ханое, на бронированном поезде.

Об этом «Радіо Свобода» стало известно от источников в дипломатических кругах.

Чтобы добраться до места назначения, руководителю КНДР придется преодолеть железной дорогой более 4,5 тыс. км. Движение поезда будет проходить транзитом через территорию Китая, на дорогу Ким Чен Ыну придется потратить два дня.

Встреча Трампа и Ына в Ханое состоится 27−28 февраля, она станет второй в истории. Предыдущая состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре. Тогда стороны договорились принять меры по денуклеаризации Корейского полуострова — КНДР обязалась провести ядерное разоружение в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

Добавим, что лидеры Северной Кореи неоднократно совершали международные визиты именно на поезде, даже на довольно большие расстояния. Так, предыдущий лидер страны, отец Ким Чен Ына Ким Чен Ир совершил несколько визитов в Россию на бронепоезде из 17-ти вагонов. Первый из этих визитов длился 24 дня — с 26 июля по 18 августа 2001 года.

Умер Ким Чен Ир также в бронепоезде — утром 17 декабря 2011 года, осуществляя инспекционную поездку по стране.

Напомним, президент США Дональд Трамп недавно сообщил, что за успехи в переговорах о ядерном разоружении КНДР его выдвинули на Нобелевскую премию мира.