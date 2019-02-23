Петр Порошенко, фото: Flickr

https://racurs.ua/n118548-otmena-gosudarstvennogo-prazdnika-23-fevralya-byla-moim-pervym-prezidentskim-resheniem-poroshenko.html

Racurs.ua

Отмена государственного праздника Дня защитника Отечества, который отмечался 23 февраля и совпадал с праздником российской армии, стала первым президентским решением Петра Порошенко.

Об этом он заявил во время сегодняшнего выступления на заседании Совета регионального развития Львовской области, где сейчас находится с визитом, сообщает «Укринформ».

По мнению президента, такие изменения в календаре показывают, как меняется Украина.

По его словам, настоящую независимость Украина получила в 2014 году, когда «необходимость независимости каждый украинец почувствовал сердцем».

В Украине День защитника Отечества 23 февраля как государственный праздник в 2015 году был заменен Днем защитника Украины, который отмечается 14 октября. На эту дату также приходится День украинского казачества, а также христианский и народный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Считается, что именно в этот день в 1942 году была создана Украинская повстанческая армия.

Напомним, в 2018 году на День защитника Отечества в Киеве на Софиевской площади состоялась молитва за Украину, ее армию и единую поместную церковь.