Отмена государственного праздника 23 февраля была моим первым президентским решением — гордится Порошенкоhttps://racurs.ua/n118548-otmena-gosudarstvennogo-prazdnika-23-fevralya-byla-moim-pervym-prezidentskim-resheniem-poroshenko.htmlRacurs.ua
Отмена государственного праздника Дня защитника Отечества, который отмечался 23 февраля и совпадал с праздником российской армии, стала первым президентским решением Петра Порошенко.
Об этом он заявил во время сегодняшнего выступления на заседании Совета регионального развития Львовской области, где сейчас находится с визитом, сообщает «Укринформ».
По мнению президента, такие изменения в календаре показывают, как меняется Украина.
По его словам, настоящую независимость Украина получила в 2014 году, когда «необходимость независимости каждый украинец почувствовал сердцем».
В Украине День защитника Отечества 23 февраля как государственный праздник в 2015 году был заменен Днем защитника Украины, который отмечается 14 октября. На эту дату также приходится День украинского казачества, а также христианский и народный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Считается, что именно в этот день в 1942 году была создана Украинская повстанческая армия.
Напомним, в 2018 году на День защитника Отечества в Киеве на Софиевской площади состоялась молитва за Украину, ее армию и единую поместную церковь.