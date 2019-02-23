YouTube начал бороться с пропагандой отказа от вакцинации (ФОТО)

Видеосервис YouTube неосознанно способствовал пропаганде отказа от вакцинации

https://racurs.ua/n118547-youtube-nachal-borotsya-s-propagandoy-otkaza-ot-vakcinacii-foto.html

Racurs.ua

YouTube удаляет рекламу из некоторых видео, которые пропагандируют отказ от вакцинации, утверждая, что такие материалы нарушают политику видеосервиса относительно «вредных или опасных» действий.

Удаление объявлений означает, что пользователи, которые создают антивакцинационные видео, не могут зарабатывать на них деньги, как это делают другие авторы YouTube, сообщает BuzzFeed News.

«У нас есть четкие правила, регулирующие, на каких видео можно публиковать объявления. Видео, которое поддерживает борьбу с вакцинацией, является нарушение этих правил. Мы активно применяем эту политику, и если мы находим видео, которое нарушает ее, мы немедленно принимаем меры и удаляем объявление», — заявили в YouTube.

О таких нововведениях в своей политике компания заявила после того, как журналисты заметили, что YouTube неосознанно способствует пропаганде отказа от вакцинации. Проблема заключается в особенностях работы алгоритмов видеосервиса, предлагающих пользователям к просмотру материалы, похожие на те, которые они просматривали до этого.

Так, издание BuzzFeed News показало, что, хотя YouTube обычно как результаты поиска по таким запросам, как «безопасные вакцины», показывает соответствующие видеоролики от уполномоченных источников, например, детской больницы, его алгоритм «Следующее видео» часто предлагает для последующего просмотра видеоролики, авторы которых выступают против вакцинации.

Кроме демонетизации антивакцинационных видео, YouTube также представил новую информационную панель, которая касается вакцин. Ранее информационные панели появлялись на антивакцинационных видеороликах, которые явно упоминали вакцину против кори, паротита, краснухи, и только содержали описание, для чего предназначена эта вакцина и ссылки на соответствующую страницу в «Википедии». Теперь значительно большее количество антивакцинационных видеоматериалов содержит информационную панель, которая ссылается на страницу «Википедии», посвященную «прививочной нерешительности», где это явление описывается как «одна из главных глобальных угроз для здоровья в 2019 году».

Создатели антивакцинационных видео все еще могут получать доход другими способами, например, товарами, которые они рекламируют на YouTube, или привлечением пожертвований.

Напомним, ученые обнаружили, что алгоритмы YouTube также способствовали популяризации теории о плоской Земле.