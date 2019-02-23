Представитель Украины стал вице-президентом Европейской конфедерации бокса (EUBC)

Вице-президентов EUBC избирают на четырехлетний срок, фото: eubcboxing.org

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Президента Федерации бокса Украины Владимира Продивуса избрали вице-президентом Европейской конфедерации бокса (EUBC).

Кандидатуру Продивуса поддержали большинство членов Генеральной ассамблеи EUBC, сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

Комментируя свое избрание, Продивус заявил, что благодаря усилиям нового руководства EUBC и обновленному составу исполнительного комитета европейский бокс удастся вывести на новый уровень.

Всего были избраны трое вице-президентов EUBC из пяти кандидатов. Кроме Продивуса, на эту должность претендовали также представители России, Нидерландов, Турции и Молдовы.

Вице-президентов и исполнительный комитет EUBC избирают на четырехлетний срок.

Продивусу 56 лет, боксером он стал еще во времена Советского Союза, впоследствии занимался предпринимательской деятельностью. Федерацию бокса Украины возглавил в 2008 году. В 2012 году попал в Верховную Раду как член «Партии регионов», из фракции которой вышел 21 февраля 2014 года. За день до этого он подписал обращение десяти депутатов из «Партии регионов», которые требовали срочно созвать заседание Рады «для возвращения парламентско-президентской формы правления».

Продивус был одним из 148-ми депутатов, которые в июне 2013 года подписали обращение к Сейму Польши с просьбой «признать Волынскую трагедию геноцидом отношении польского населения».

Напомним, украинский боксер Тарас Неудачин недавно победил представителя Конго Дидье Ньвембве. Бой состоялся в Кейптауне (Южно-Африканская республика).