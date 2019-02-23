Сегодня состоится финал украинского отбора на Евровидение-2019 (ВИДЕО)

Евровидение-2019 пройдет в Тель-Авиве в мае, фото: sinaimg.cn

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Сегодня состоится финал отбора на Евровидение-2019, на котором украинцы выберут, кто именно будет представлять нашу страну на песенном конкурсе в Тель-Авиве.

В нынешнем финале шестеро участников — музыкальные группы ANNA MARIA, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, Brunettes Shoot Blondes и певица MARUV. В жюри — шоумен Андрей Данилко, певица Джамала, а также музыкант и композитор Евгений Филатов. Об этом сообщает «UA: Первый». Ведущий конкурса — Сергей Притула.

Финал национального отбора начнется в 19.00.

Первым выступит коллектив Freedom jazz, последним — ANNA MARIA.

Победителя будет определять общее голосование зрителей и жюри.

Анонсировано, что во время финала споют победительница Евровидения-2016 Джамала, которая выполнит новый сингл Solo, и 19-летний французский певец Билал Хассани, который в этом году будет представлять свою страну на Евровидении-2019 в Тель-Авиве с песней «Roi» («Король»).

Напомним, участники финала национального отбора — коллектив ANNA MARIA оказались в центре скандала из-за своих заявлений по поводу ситуации вокруг оккупированного Крыма, сделанных во время интервью журналисту Роману Скрыпину на крымскотатарском телеканале ATR.