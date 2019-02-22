«Войны нет, а РФ не аннексировала Крым»: скандальное интервью претенденток на Евровидение-2019 (ФОТО)

«Войны в Украине нет», - претендентки на Евровидение дали скандальное заявление в прямом эфире. Фото: Instagram

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Финалистки национального отбора на Евровидение-2019 дуэт ANNA MARIA отрицают агрессию России и утверждают, что «Украина потеряла Крым».

Анна и Мария Опанасюк родом из оккупированного полуострова Крым. Претендентки на Евровидение оказались в эпицентре скандала. Артистки в прямом эфире во время интервью журналисту Роману Скрыпину на крымскотатарском телеканале ATR заявили, что «войны в Украине нет, это АТО». Об этом сообщает «Обозреватель».

Девушки утверждают, что в Крыму просто две границы, которые необходимо пересекать. О том, чья же территория полуострова артистки ответили завуалировано.

Во время беседы певицы отказались признавать аннексию полуострова и рассказали, что «Украина потеряла Крым». Свою позицию девушки аргументировать не стали. Также во время интервью поднимался вопрос о концерте по случаю 9 мая. Артистки поделились, что празднуют советский праздник «Великой победы», а не международный День скорби и памяти.

Сестры рассказали, что родители сейчас живут в аннексированном Симферополе: отец — судья в отставке (вышел на пенсию примерно в 2016 году), а мать работает заместителем главы так называемого Совета министров Крыма. И, как указано на сайте так называемой власти — награждена медалью Министерства обороны России «За возвращение Крыма».

Между тем, финал национального отбора на Евровидение-2019 пройдет уже завтра, 23 февраля. Кроме дуэта ANNA MARIA, Украину хотят представлять еще пять финалистов. По результатам итогового выступления определится, кто же поедет в Тель-Авив. Израиль принимает конкурс благодаря прошлогодней победе своей певицы Нетты Барзилай.

Напомним, ранее мы сообщали о стоимости билетов на Евровидение-2019.