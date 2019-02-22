Погода в Украине 23 февраля: синоптики прогнозируют резкое похолодание (КАРТА)

Погода в Украине 23 февраля. Фото: Пикабу

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Погода в Украине 23 февраля будет морозной, но солнечной. На территории всей страны синоптики прогнозируют минусовую температуру. Ночью столбики термометров опустятся до 7−9° мороза, в северных областях до 13−15° ниже нуля.

Синоптики прогнозируют осадки ночью в южных и западных областях, днем ​​на территории всей Украины будет солнечно, ветер 7−12 м/с, сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 23 февраля будет морозной. Температура воздуха ночью составит 7−9° мороза, а днем ​​- 3−5° ниже нуля. Осадки не прогнозируются.

Во Львове завтра, 23 февраля, также будет солнечно. Столбики термометров ночью опустятся до 8−10° мороза, днем ​​потеплеет до 2−4° ниже нуля.

В Днепре 23 февраля ожидается морозная погода. Температура воздуха ночью составит 8−10° мороза, а днем ​​- 2−4° мороза.

Погода в Харькове в субботу, 23 февраля, будет холодной, но без осадков. Синоптики прогнозируют морозы и днем ​​и ночью. Температура воздуха ночью опустится до 9−11° мороза, а днем ​​столбики термометров будут показывать 4−6° мороза.

В Одессе 23 февраля прогнозируют солнечную и морозную погоду, ночью ожидаются осадки в виде снега. Температура воздуха ночью будет колебаться от 6 до 8° мороза, днем ​​столбики термометров покажут 3−5° мороза.

Завтра, 23 февраля, в Киеве ожидаются слабые магнитные бури в первой половине дня. После обеда метеорологи прогнозируют лишь небольшие магнитные волнения.

Ранее синоптики сообщали о существенном ухудшении погодных условий в конце этой недели.