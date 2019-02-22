«Желтый» уровень опасности: в Украину возвращается зима со снегопадами, метелями и морозом (ФОТО, ВИДЕО)

Снег, морозы и гололед: Украину ожидает резкая смена погодных условий. Фото: Павел Пахоменко

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Гололед и низкие температуры ожидают жителей ряда областей. В Украину сегодня возвращается зимняя погода.

Уже 22 февраля в Винницкой, Житомирской, Донецкой и Кировоградской областях выпадет небольшое количество снега (снежный покров до 6 см), а Карпаты заметет. Ожидается налипание мокрого снега и понижение температуры до 0−6 градусов мороза днем и до 3−10 градусов со знаком минус — ночью. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На протяжении 23−24 февраля будет стабильно холодная погода: ночью 6−10 градусов мороза, а днем — 2−7 градусов ниже нуля, но без особых осадков. В Черниговской, Полтавской, Сумской, Луганской и Харьковской областях температура опустится днем до 5−10 градусов со знаком минус, а ночью до 12−18 градусов мороза.

В период с 22 по 24 февраля в горах Львовской и Ивано-Франковской областях сохранится снеголавинная опасность третьего уровня.

По данным Укравтодора, проезд на дорогах госзначения свободен. В Винницкой, Ивано-франковской, Харьковской, Волынской, Закарпатской, Хмельницкой, Тернопольской, Сумской, Ровенской, Николаевской, Львовской и Кировоградской областях местами идет небольшой снег (до 1−2 см снежного покрытия). В Черновицкой и Одесской областях идет дождь, а на остальной территории Украины без осадков.

Средняя температура по областям варьируется от -5 до +5 градусов.

На перевальных участках в основном идет снег. Так, на Торуньском перевале покров снега местами достигает 5 см. Яблунецкий и Вышковский перевалы местами заметены снегом.

Для очистки дорог подключили 408 единиц техники и полтысячи сотрудников коммунальных служб.

На дорогах местами замечена ожеледица, на юге и западе сильный ветер, переходящий в метель.

В столице до конца дня будет сильный ветер с порывами 15−20 м/с. Непогоде дали І, желтый, уровень опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Лас-Вегасе бушует мощнейший за 82 года снегопад.