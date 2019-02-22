«Через 75 лет никого не останется»: донецкие террористы жалуются на рекордные темпы депопуляции оккупированных территорий

Населения оккупированных территорий стремительно сокращается, фото: korrespondent.net

https://racurs.ua/n118512-cherez-75-let-nikogo-ne-ostanetsya-doneckie-terroristy-jaluutsya-na-rekordnye-tempy.html

Racurs.ua

Террористы заговорили о рекордных темпах сокращения населения оккупированных территорий Донецкой области — уровень смертности втрое превышает уровень рождаемости.

По их подсчетам, за год численность населения уменьшилась на 30 тыс. человек — с 2 млн 306 тыс. до 2 млн 277 тыс. Об этом сегодня стало известно из материалов отчета за год так называемого «правительства ДНР».

Террористы подчеркивают — если темпы «вымирания» будут сохраняться, то население оккупированных территорий через 10 лет уменьшится на 300 тыс. человек, а через 75 лет вообще никого не останется.

Кроме того, наблюдается стремительный процесс старения населения. Так, среди лиц, которых обслуживают в медицинских учреждениях на оккупированных территориях, процент детей в возрасте до 15-ти лет включительно составляет лишь 13%.

Отмечается, что так называемый «коэффициент иждивенчества», то есть демографическая нагрузка на тысячу человек трудоспособного возраста, вырос до 806 человек.

Террористы также признают нехватку медиков на оккупированных территориях.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины обнародовала планы донецких террористов по осуществлению провокаций и нападений на храмы и священников Украинской православной церкви Московского патриархата под видом патриотических украинских сил.