Конфискованные у Януковича 1,5 млрд грн поступили в госбюджет (ДОКУМЕНТ)

Деньги Януковича поступили в бюджет, фото — Новое время

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Racurs.ua

В пятницу, 22 февраля, в государственный бюджет Украины перечислили 1 млрд 478 млн грн, конфискованных у преступной группировки экс-президента Януковича.

Документы, свидетельствующие о зачислении средств на банковский счет Государственного казначейства Украины, обнародовала сегодня в Фейсбук пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

15 февраля генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что «благодаря усилиям Департамента международного сотрудничества ГПУ открыт путь к исполнению приговора суда в части специальной конфискации денежных средств преступной организации Януковича — 1 млрд 478 млн грн». Генпрокуратура применила специальную конфискацию с помощью решения Апелляционного суда Черкасской области.

Луценко отметил, что на эти средства армия получит новые ракеты, противотанковые управляемые реактивные снаряды, бронемашины и системы управления огнем, а пограничники смогут завершить комплексное обустройство госграницы.

При этом в Генпрокуратуре не уточняли, в каком именно деле принято решение о спецконфискации и кому конкретно принадлежали средства.

Весной 2017 года Луценко уже заявлял о спецконфискации по решению суда 1,5 млрд долл. Януковича и его окружения. В феврале прошлого года в Государственной казначейской службе отчитывались, что за 2017 год поступления в госбюджет от спецконфискации средств бывшего беглого президента составляют 1,1 млрд долл.