Луценко заявил о конфискации еще 1,5 млрд грн преступной группировки Януковича. Фото: Пресса Украины

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Racurs.ua

Конфискацию и передачу в Госказначейство 1 млрд 478 млн грн преступной группировки времен президентства заочно осужденного Виктора Януковича анонсировал сегодня генеральный прокурор Юрий Луценко.

Поступление этих средств ожидается в ближайшие дни, отметил глава Генпрокуратуры в отредактированном посте на Facebook.

Сначала Луценко написал, что Апелляционный суд Черкасской области своим решением перечислил в госбюджет в порядке спецконфискации 1 млрд 478 млн грн. А потом изменил запись, отметив:

«Сегодня открыт путь к исполнению приговора суда по части специальной конфискации денежных средств преступной организации Януковича в сумме 1 млрд 478 млн грн, которые в ближайшие дни поступят на счета Госказначейства и будут направлены на поддержку армии».

Генпрокурор утверждает, что на эти средства армия получит новые ракеты, противотанковые управляемые реактивные снаряды (ПТУРС), бронемашины и системы управления огнем, а пограничники смогут завершить комплексное обустройство госграницы.

При этом Луценко не уточнил, по какому делу было принято решение и кому конкретно принадлежали средства.

Как известно, весной 2017 года Луценко уже заявлял о спецконфискации по решению суда 1,5 млрд долл. Януковича и его окружения. В феврале прошлого года в Государственной казначейской службе отчитывались, что за 2017 год поступления в госбюджет от спецконфискации средств беглого бывшего президента составляют 1,1 млрд долл.