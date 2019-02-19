Евровидение-2019: стали известны цены на билеты (СПИСОК)

Евровидение-2019: стали известны цены на билеты. Фото: UA.news

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Racurs.ua

Билеты на Евровидение-2019 начнут продавать в конце февраля, но их стоимость озвучили уже сейчас. Стоимость билетов на полуфинал и финал шоу в Тель-Авиве не всем окажутся «по карману».

Цена билетов на полуфинал шоу варьируется от 183 до 305 евро, в зависимости от зала и ряда. Поехать на финал конкурса будет еще дороже. Билеты стартуют от 280 евро, и за лучшие места придется выложить 488 евро. Об этом сообщают на сайте eurovision world.

Высокая стоимость билета объясняется небольшой вместимостью площадки, на которой пройдет песенный конкурс. Международный конференц-центр Expo Tel Aviv может вместить 7 тыс. 300 человек, но 3 тыс. уже зарезервированы для делегаций и прочих важных гостей. Таким образом в продажу для широкой публики поступят около 4,3 тыс. билетов. Организацией Евровидения-2019 занимается телекомпания KAN.

Кроме того, стоимость продакшена шоу в Израиле очень высокая, а KAN не получила деньги от правительства — только заем.

Евровидение-2019 пройдет на территории Тель-Авива благодаря прошлогодней победе израильской певицы Нетты Барзилай.

Полуфиналы конкурса запланированы на 14 и 16 мая, а полуфинал пройдет 18 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что выбраны первые финалисты украинского национального отбора Евровидение-2019.