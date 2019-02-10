Евровидение-2019: определились первые финалисты украинского национального отбора (ФОТО)

Во время первого полуфинала национального отбора Евровидения-2019, фото - eurovision.ua

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В Киеве 9 февраля состоялся первый полуфинал национального отбора международного песенного конкурса Евровидение-2019.

По результатам голосования зрителей и членов жюри наибольшее количество баллов получили MARUV (14 баллов), Brunettes Shoot Blondes (14) и YUKO (13), сообщает официальный сайт конкурса. Именно они 23 февраля будут соревноваться за право представлять Украину в Тель-Авиве (Израиль).

В первом полуфинале на сцене выступили восемь конкурсантов: MARUV, The Hypnotunez, Brunettes Shoot Blondes, YUKO, BAHROMA, LETAY, VERA KEKELIA и ЦеШо.

Тhe Hypnotunez получили 1 балл от зрителей и 1 балл от судей, LETAY — 3 и 2 балла, VERA KEKELIA — 2 и 4 балла, ЦеШо — 6 и 5 баллов, YUKO — 5 и 8 баллов, MARUV — 8 и 6 баллов, Brunettes Shoot Blondes — 7 и 7 баллов, BAHROMA — 4 и 3 балла.

Второй полуфинал национального отбора Евровидения-2019 состоится 16 февраля, а 23 февраля украинцы узнают, кто именно будет представлять страну на международном песенном конкурсе Евровидение-2019 в Тель-Авиве. В прошлом году победила Нетта Барзилай из Израиля. Певец MELOVIN, представлявший Украину, занял 17-е место. Полуфиналы Евровидения-2019 состоятся 14 и 16 мая, а финал — 18 травня.

Напомним, что популярная группа KAZKA 1 февраля презентовал песню, с которой собралась покорять Евровидение-2019. Сингл вышел на английском языке под названием Apart (англ. — порознь).