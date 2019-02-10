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Ракурс
Роналду и его мать Долорес, фото — Евроспорт

Мать Роналду снова борется с раком груди, ее прооперировали

10 фев 2019, 08:49
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Мать звезды мирового футбола Криштиану Роналду, 64-летняя Долорес Авейру, снова борется с раком.

Женщина сообщила, что недавно перенесла операцию на груди, а также прошла новый курс радиотерапии, рассказывает Тuttosport.com.

«Меня прооперировали в Мадриде, и сейчас я борюсь за свою жизнь. Никто не знает об этой второй операции», — сказала Долорес в интервью португальскому ТВ.

В 2007 году ей уже устанавливали аналогичный диагноз — рак молочной железы. Тогда она перенесла операцию и прошла лучевую терапию.

В 2009 году Криштиану Роналду пожертвовал 100 тыс. фунтов больнице на Мадейре, которая спасла его мать. Средства предназначались на строительство онкологического центра.

Роналду в 2018 году сменил мадридский «Реал» на туринский «Ювентус». Летом иск к нему подала американка, которая обвиняет футболиста в изнасиловании, а в январе 2019 года Криштиану оштрафовали на 19 млн евро за неуплату налогов.

Источник: Ракурс


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