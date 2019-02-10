Аваков обвинил штабы кандидатов в президенты в обострении ситуации в Киеве

Задержание на Подоле, 9 февраля 2019 года, фото — Фейсбук "Кто заказал Катю Гандзюк?"

https://racurs.ua/n117957-avakov-obvinil-shtaby-kandidatov-v-prezidenty-v-obostrenii-situacii-v-kieve.html

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Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков обвинил предвыборные штабы кандидатов в президенты Украины в обострении ситуации в Киеве, которое произошло 9 февраля, а также в подкупе избирателей и разжигании ненависти в обществе.

Эти слова Авакова стали его реакцией на вчерашние события в столице, когда полиция жестко задержала участников акции на митинге Юлии Тимошенко. Вечером 9 февраля часть активистов приехала к дому, в котором живет министр и устроила пиротехническое шоу.

«Это работа штабов такая? Разматывать донельзя спираль ненависти в обществе?», — написал министр в Фейсбук в ночь с субботы на воскресенье.

Аваков добавил, что остановить насилие во время предвыборной гонки могут только совесть и ответственность политиков. По его словам, необходимо вести честную конкуренцию в рамках правового поля и не поддаваться на провокации. В связи с этим Аваков вспомнил обливания оппонентов зеленкой или кислотой и намекнул на правые националистические организации, назвав их «разряженными в камуфляж дешевками, которые никогда не были на фронте».

«Стоит остановиться. Кампания только начинается, господа политики. Наш народ много страдал и заслужил честные выборы, а не ристалище политической грязи», — написал Аваков.

Напомним, что на Контрактовой площади перед встречей с Юлией Тимошенко полиция задержала людей с плакатами «Кто заказал Катю Гандзюк?», в том числе членов националистической организации С14. Впоследствии в участок полиции Подольского района пришли сторонники задержанных и правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки. Полиция задержала более 40 человек, которых впоследствии отпустили.

Вечером 9 февраля стало известно, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против полицейских по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины.