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Ракурс
Правоохранители будут расследовать избиение полицейскими участников акции «Кто заказал Гандзюк». Фото: RT

Правоохранители будут расследовать избиение полицейскими участников акции «Кто заказал Гандзюк» (ФОТО)

9 фев 2019, 21:27
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Правоохранители будут расследовать инцидент, который произошел у здания Подольского управления Национальной полиции в Киеве, во время которого полицейские превысили свои полномочия.

Отмечается, что данные о совершении сотрудниками правоохранительных органов уголовного преступления, которое предусмотрено ч. 2 ст. 365 (превышение служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины внесены в Единый реестр досудебных расследований. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Лариса Сарган.

Она также заявила о том, что для расследования факта избиения активистов полицейскими уже сформирована группа из сотрудников ГБР.

В Нацполиции заявили о штурме управления. Фото: Лариса Сарган

Напомним, сегодня в Киеве на Контрактовой площади прошла акция «Кто заказал Гандзюк». Группа активистов была задержана и доставлена в Подольское управление Нацполиции в Киеве. Поддержать задержанных друзей пришли молодые люди. У полицейского отделения произошла стычка между правоохранителями и активистами. В Нацполиции заявили о штурме управления, а активисты выложили в сеть видео, на котором видно, что полицейские бьют людей, лежащих на земле и не оказывающих сопротивления.

Источник: Ракурс


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