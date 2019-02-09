Правоохранители будут расследовать избиение полицейскими участников акции «Кто заказал Гандзюк». Фото: RT

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Правоохранители будут расследовать инцидент, который произошел у здания Подольского управления Национальной полиции в Киеве, во время которого полицейские превысили свои полномочия.

Отмечается, что данные о совершении сотрудниками правоохранительных органов уголовного преступления, которое предусмотрено ч. 2 ст. 365 (превышение служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины внесены в Единый реестр досудебных расследований. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Лариса Сарган.

Она также заявила о том, что для расследования факта избиения активистов полицейскими уже сформирована группа из сотрудников ГБР.

Напомним, сегодня в Киеве на Контрактовой площади прошла акция «Кто заказал Гандзюк». Группа активистов была задержана и доставлена в Подольское управление Нацполиции в Киеве. Поддержать задержанных друзей пришли молодые люди. У полицейского отделения произошла стычка между правоохранителями и активистами. В Нацполиции заявили о штурме управления, а активисты выложили в сеть видео, на котором видно, что полицейские бьют людей, лежащих на земле и не оказывающих сопротивления.