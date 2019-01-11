Дело против Роналду: полиция Лас-Вегаса хочет получить образец ДНК футболиста

Обвинение Роналду в изнасиловании: полиция выдала ордер на взятие образца ДНК. Фото: Чемпионат

https://racurs.ua/n116685-skandalnoe-delo-protiv-ronaldu-policiya-las-vegasa-hochet-poluchit-obrazec-dnk-futbolista.html

Racurs.ua

Обвинения против Криштиану Роналду в изнасиловании возобновлены. Американка Кэтрин Майорга, которая согласилась закрыть дело еще в 2009 году, вновь выдвинула обвинения против футболиста.

В рамках расследования дела, американская полиция отправила запрос на взятие образца ДНК Роналду в Италию, где сейчас находится футболист, играя за «Ювентус», сообщает «ВВС Україна», ссылаясь на Wall Street Journal.

По словам адвоката Роналду, процедура взятия ДНК является вполне стандартной.

Сам футболист неоднократно отрицал факт изнасилования, настаивая на том, что в 2009 году между ним и Майоргой все произошло по взаимному согласию. Возобновление дела против себя Роналду назвал очередной попыткой пиара на его имени.

Отметим, что в 2009 году американка уже подавала заявление в полицию об изнасиловании ее известным футболистом. Она познакомилась с Роналду в ночном клубе Лас-Вегаса, затем отправилась с ним в его пентхаус. По словам Майорги, именно там футболист стал к ней приставать и занялся сексом против ее воли.

Дело об изнасиловании Роналду не дошло до суда в 2009 году из-за того, что американка забрала заявление и согласилась урегулировать конфликт во внесудебном порядке. Однако сейчас Майорга нашла другого адвоката, который посоветовал ей снова открыть дело и заявил, что соглашение 2009 года не имеет никакой юридической силы.