Шпионский скандал в Польше: задержан директор отделения концерна Huawei

Директор польского отделения концерна Huawei подозревается в шпионаже

https://racurs.ua/n116686-direktor-polskogo-otdeleniya-koncerna-huawei-podozrevaetsya-v-shpionaje.html

Racurs.ua

В Польше Агентство внутренней безопасности (АВБ) задержало двух мужчин, которых подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой. Один из них является бывшим высокопоставленным сотрудником АВБ, второй — директором польского отделения концерна Huawei.

Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын заявил, что арестованы оба, передает «Радио Польша».

Оба были задержаны на основании материалов следствия АВБ. У Агентства есть улики, позволившие предъявить задержанным обвинения и арестовать обоих на три месяца.

«Мы имеем дело с серьезной ситуацией, касающейся безопасности государства», — подчеркнул Жарын.

Согласно ст. 130 Уголовного кодекса Польши, лица, принимающие участие в операциях внешней разведки против Польши, подлежат наказанию в виде лишения свободы на срок от 1 до 10 лет.