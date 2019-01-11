Справа проти Роналду: поліція Лас-Вегаса хоче отримати зразок ДНК футболіста

Звинувачення Роналду у зґвалтуванні: поліція видала ордер на взяття зразка ДНК. Фото: Чемпионат

https://racurs.ua/ua/n116685-skandalna-sprava-proty-ronaldu-policiya-las-vegasa-hoche-otrymaty-zrazok-dnk-futbolista.html

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Звинувачення проти Кріштіану Роналду у зґвалтуванні поновилися. Американка Кетрін Майорга, яка погодилась закрити справу ще у 2009 році, знову висунула звинувачення проти футболіста.

У рамках розслідування справи поліція Лас-Вегаса відправила запит на взяття зразка ДНК Роналду до Італії, де наразі перебуває футболіст, граючи за «Ювентус», повідомляє «ВВС Україна», посилаючись на Wall Street Journal.

За словами адвоката Роналду, процедура взяття ДНК є цілком стандартною.

Сам футболіст неодноразово заперечував факт зґвалтування, зазначаючи, що у 2009 році між ним та Майоргою все сталося за взаємною згодою. Поновлення справи проти себе Роналду назвав черговою спробою піару на його імені.

Зауважимо, що у 2009 році американка вже подавала заяву до поліції щодо зґвалтування її відомим футболістом. Вона познайомилась з Роналду у нічному клубі Лас-Вегаса, потім вирушила з ним до його пентхаусу. За словами Майорги, саме там футболіст став до неї чіплятися та зайнявся сексом проти її волі.

Справа про зґвалтування Роналду не дійшла до суду у 2009 році через те, що американка забрала заяву та погодилась врегулювати конфлікт у позасудовому порядку. Проте сьогодні Майорга знайшла іншого адвоката, який порадив їй знову відкрити справу та заявив, що угода 2009 року немає жодної юридичної сили.