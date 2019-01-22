Роналду оштрафовали на 19 млн евро за неуплату налогов. Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС

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Racurs.ua

Футболиста Криштиану Роналду оштрафовали почти 19 млн евро за неуплату налогов в течение четырех лет.

Сегодня на заседании испанского суда в Мадриде объявили решение, в котором говорится об осуждении известного футболиста к условному тюремному сроку и наложении штрафа в размере 18,8 млн евро, сообщает Reuters.

Отметим, что испанская прокуратура обвиняла футболиста в неуплате налогов на сумму 5,7 млн евро в период с 2010 по 2014 год, когда Роналду играл в мадридском клубе «Реал». В рамках этого дела футболист уже оплатил в бюджет более 13 млн евро и согласился пойти на сделку со следствием.

Напомним, ранее стало известно о возобновлении дела против Роналду в США. Бывшая девушка футболиста снова обвиняет Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в 2009 году Лас-Вегасе.