Хищения при строительстве «Бориспольского экспресса» расследует Нацполиция

Хищения при строительстве «Бориспольского экспресса». Фото: Без Табу

https://racurs.ua/n117116-hischeniya-pri-stroitelstve-borispolskogo-ekspressa-rassleduet-nacpoliciya.html

Racurs.ua

Национальная полиция взялась за расследование уголовного производства по факту присвоения и растраты крупной суммы из госбюджета чиновниками и бизнесменами при строительстве экспресса «Киев — Международный аэропорт «Борисполь».

Об этом говорится в материалах суда, как сообщают «Украинские Новости».

Это производство расследуется еще с 4 декабря 2018 года по фактам присвоения средств в особо крупных размерах должностными лицами одного из госпредприятий по предварительному сговору с должностными лицами частного предприятия. Они оформили формальные документы о выполнении работ и внесли туда заведомо ложные сведения. Это повлекло тяжкие последствия по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Во время досудебного расследования установлено, что в течение 2018 года ООО «Рилейд» неоднократно получало победы в государственных закупках «Укрзализныци» по «Бориспольскому экспрессу» на общую сумму 20 млн 444 тыс. 582 грн.

17 января Печерский районный суд Киева предоставил полиции доступ к ряду важных документов для установления обстоятельств уголовного преступления и лиц, причастных к совершению преступления.