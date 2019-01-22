Проституция в Украине: Луценко поддерживает ее «легализацию под контролем». Фото: Ua1

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Racurs.ua

Генпрокурор Юрий Луценко высказался в поддержку легализации проституции в Украине.

Этот бизнес сейчас является коррупционной сферой силовиков, заявил Луценко во время интервью с Дмитрием Гордоном.

Он отметил, что с точки зрения христианской морали принять такое решение непросто, но нужно учитывать реалии, чтобы «сделать их менее опасными для общества».

«Легализация под контролем намного выгоднее обществу, чем ее нынешнее якобы нелегальное процветание», — подытожил генпрокурор.

Кроме того, Луценко поддержал предоставление гражданам права на свободное владение оружием, в том числе гранатометами и взрывчаткой, но с обязательным проведением гильзотеки, психиатрической и наркологической экспертиз.

Сейчас в Украине «на руках» находятся до 5 млн единиц нелегального оружия, уточнил он, сославшись на данные Министерства внутренних дел.

Между тем, глава полиции Киева Андрей Крищенко ранее заявил, что не видит смысла в легализации секс-бизнеса. Он добавил, что вместо этого нужно обеспечивать украинок равными правами и условиями для обучения и дальнейшей карьеры.