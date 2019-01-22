Проституція в Україні: Луценко підтримує її «легалізацію під контролем». Фото: Ua1

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Генпрокурор Юрій Луценко висловився на підтримку легалізації проституції в Україні.

Цей бізнес наразі є корупційною сферою силовиків, заявив Луценко під час інтерв’ю з Дмитром Гордоном.

Він зазначив, що з точки зору християнської моралі сприйняти таке рішення непросто, але потрібно враховувати реалії, щоб «зробити їх менш небезпечними для суспільства».

«Легалізація під контролем набагато вигідніша суспільству, ніж її нинішнє нібито нелегальне процвітання», — підсумував генпрокурор.

Окрім того, Луценко підтримав надання громадянам права на вільне володіння зброєю, в тому числі гранатометами і вибухівкою, але з обов’язковим проведенням гільзотеки, психіатричної та наркологічної експертиз.

Наразі в Україні «на руках» знаходяться до 5 млн одиниць нелегальної зброї, уточнив він, пославшись на дані Міністерства внутрішніх справ.

Між тим, глава поліції Києва Андрій Крищенко раніше заявив, що не бачить сенсу в легалізації секс-бізнесу. Він додав, що замість цього треба забезпечувати українкам рівні права й умови для навчання та подальшої кар'єри.