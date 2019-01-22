Заплатив за свободу 130 млн грн: журналісти провели розслідування стосовно очільника податкової міліції часів Януковича (ФОТО, ВІДЕО)

Заплатив за свободу 130 млн грн: журналісти провели розслідування щодо майна екс-очільника податкової міліції. Фото: Depo.Харків - Depo.ua

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Колишній очільник податкової міліції Андрій Головач зміг уникнути в’язниці за махінації з відшкодуванням ВВП на суму 3 млрд грн і зберіг свої статки.

Підозрюваний у махінаціях податковий міліціонер у грудні 2016 року уклав таємну угоду зі слідчими Генеральної прокуратури і нібито сплатив до бюджету 130 млн грн. Через це отримав за свої порушення покарання у виді п’яти років позбавлення волі з іспитовим терміном один рік. Таким чином, Головач зміг погасити судимість ще в 2018 році, повідомляють журналісти програми «Наші гроші».

Статки екс-посадовця дуже вразили суспільство. Станом на 2016 рік, Головач та члени його родини мали п’ять автівок класу люкс, мотоцикл, 13 будинків під Києвом, ресторани та елітні бутіки у столиці. Під час слідства все майно корупціонера було заарештовано, утім після розслідування з усього, що належало Головачу, арешт знято.

Водночас генеральний прокурор Юрій Луценко запевняв, що корупціонера буде ув’язнено, а все його майно конфісковано.

За даними журналістів, наразі екс-посадовець має навіть більше, ніж у нього було до початку розслідування. Зокрема, Головач володіє частиною найдорожчого розважального центру Києва «Арени-Сіті» — «Ареною Інтертеймент». Попри те, що власниками на папері є інші особи, журналісти знайшли зв’язок між ними та екс-посадовцем. Також членам родини Головача належать сервісна компанія, що обслуговує котеджне містечко «Сонячна долина», будинки у самому містечку, що записані на свата екс-податківця Валентина Шкільова, київські ресторани «Водка Гриль» та «Тієсто Гриль», а також дві квартири у новобудовах у центрі столиці.

Раніше повідомлялось, що в 2018 році з усіх українських корупціонерів було стягнуто всього 5 тис. дол.