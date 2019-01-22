Заплатил за свободу 130 млн грн: журналисты провели расследование в отношении руководителя налоговой милиции времен Януковича (ФОТО)

Заплатил за свободу 130 млн грн: журналисты провели расследование в отношении имущества экс-главы налоговой милиции. Фото: Depo.Харків - Depo.ua

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Бывший глава налоговой милиции Андрей Головач смог избежать тюрьмы за махинации с возмещением ВВП на сумму 3 млрд грн и сохранил свои доходы и имущество.

Подозреваемый в махинациях налоговый милиционер в декабре 2016 года заключил тайное соглашение со следователями Генеральной прокуратуры и якобы уплатил в бюджет 130 млн грн. За свои нарушения он получил наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком в один год. Таким образом, Головач смог погасить судимость еще в 2018 году, сообщают журналисты программы «Наші гроші».

Состояние экс-чиновника очень поразило общественность. По состоянию на 2016 год, Головач и члены его семьи имели пять автомобилей класса люкс, мотоцикл, 13 домов под Киевом, рестораны и элитные бутики в столице. Во время следствия все имущество коррупционера было арестовано, но после расследования со всего, что принадлежало Головачу, арест сняли

В то же время генеральный прокурор Юрий Луценко уверял, что коррупционер будет осужден, а все его имущество — конфисковано.

По данным журналистов, на данный момент экс-чиновник имеет даже больше, чем у него было до начала расследования. В частности, Головач владеет частью крупнейшего развлекательного центра Киева «Арены-Сити» — «Ареной Интертеймент». Несмотря на то, владельцами на бумаге являются другие лица, журналисты нашли связь между ними и экс-чиновником. Также членам семьи Головача принадлежат сервисная компания, обслуживающая коттеджный городок «Солнечная долина», дома в самом городке, записанные на свата экс-налоговика Валентина Шкелева, киевские рестораны «Водка Гриль» и «Тиесто Гриль», а также две квартиры в новостройках в центре столицы.

Ранее сообщалось, что в 2018 году со всех украинских коррупционеров взыскали всего 5 тыс. долл.