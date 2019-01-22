Роналду оштрафували на 19 млн євро за несплату податків. Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС

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Футболіста Кріштіану Роналду оштрафували на майже 19 млн євро за несплату податків протягом чотирьох років.

Сьогодні на засіданні іспанського суду у Мадриді було оголошено рішення про засудження відомого футболіста до умовного тюремного терміну та накладення штрафу розміром 18,8 млн євро, повідомляє Reuters.

Зазначимо, що іспанська прокуратура звинувачувала футболіста у несплаті податків на суму 5,7 млн євро у період з 2010 до 2014 року, коли Роналду грав у мадридському клубі «Реал». У цій справі футболіст вже сплатив у бюджет понад 13 млн євро та погодився укласти угоду зі слідством.

Нагадаємо, раніше стало відомо про поновлення справи проти Роналду у США. Колишня дівчина футболіста знову звинувачує Роналду у зґвалтуванні, яке нібито сталося у 2009 році Лас-Вегасі.