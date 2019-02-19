Карл Лагерфельд, фото — Alexis Sciard/Globallookpress.com

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Racurs.ua

Во вторник, 19 февраля, скончался модельер и креативный директор французского дома моды Chanel Карл Лагерфельд.

Лагерфельду было 85 лет. Le Figaro сообщает, что модельер плохо себя чувствовал последние несколько недель, но других подробностей о причинах смерти не приводит.

Лагерфельда считают легендой мира моды, ведь он совершил революцию не только в рамках вверенных ему брендов, но и в моде в целом. Благодаря его видению эта закрытая когда-то индустрия стала частью мира искусства и знаменитостей, омолодилась и стала более смелой.

Лагерфельда срочно госпитализировали ночью 18 февраля, а утром во вторник, 19 февраля, он умер.

В конце января Лагерфельд впервые не вышел на поклон в конце показа новой коллекции в Париже. Это событие взволновало посетителей показа, поскольку начиная с 1983 года модельер никогда не пропускал приветственных выходов в финале дефиле дома Chanel. Позже представители бренда объяснили это усталостью креативного директора.

Карл Отто Лагерфельд — немецкий модельер и фотограф, родился в 1933 году в Гамбурге. Работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году.

В 1983 году Лагерфельд стал художественным директором дома Chanel. В нем он сначала работал над созданием коллекций прет-а-порте, а затем основал линейки KL и KL by Karl Lagerfeld.