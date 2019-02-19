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Ракурс
В Донецкой области спасатели достали из-под льда раненую косулю. Фото: Клуб любителей охоты

Необычная спецоперация: в Донецкой области спасатели достали из-под льда раненую косулю (ФОТО)

19 фев 2019, 13:59
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Косулю, которая застряла на льдине посреди водохранилища, спасли работники ГосЧС. Инцидент с животным произошел в Краматорске Донецкой области.

Сегодня, 19 февраля, в службу спасения обратился местный житель. Он сообщил о том, что в 150 метрах от берега Маячковского водохранилища застряла косуля, передают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Шестеро спасателей выехали на вызов. Оказалось, что косуля не смогла перейти водохранилище из-за травмы конечности. Работники службы спасения добрались до косули, обвязали ее веревкой и вытащили на берег.

После спасения животное передали ветеринарам, которые осмотрят косулю и вылечат ее травму.

Работники службы спасения добрались до косули и вытащили ее на берег. Фото: dn.dsns.gov.ua

Ранее сообщалось, что закарпатские спасатели провели необычную операцию. Им пришлось спуститься в 20-метровый колодец, чтобы спасти кота Барсика.

Источник: Ракурс


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