Вакарчук развенчал миф о своем президентском походе и оценил политическую культуру украинцев (ВИДЕО)

Святослав Вакарчук. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n118363-vakarchuk-razvenchal-mif-o-svoem-prezidentskom-pohode-i-ocenil-politicheskuu-kulturu-ukraincev.html

Racurs.ua

Святослав Вакарчук уверяет, что никогда не заявлял, что собирается идти в президенты и никому ничего подобного не обещал.

Музыкант и лидер группы «Океан Эльзы», который до недавнего времени был одним из потенциальных кандидатов в президенты, рассказал в интервью «Украинской правде» о том, почему не пошел на выборы.

Вакарчук опроверг слухи о том, что 24 августа 2018 года во время концерта в Киеве должен был сделать заявление касательно своего участия в президентской гонке.

«Это фантазии других людей. Такого варианта для себя я не рассматривал и ни разу всерьез об этом не думал. Я считаю, что некорректно и неправильно манипулировать зрителями и слушателями группы „Океан Эльзы“, которые приходят к нам на концерт. Они пришли послушать музыку и получить энергию, которую мы им даем. Я считаю, что это было бы просто морально неэтично и безответственно, если бы я приводил людей на концерт, чтобы агитировать со сцены», — отметил певец.

Высказался он и о политической культуре украинцев. По словам музыканта, ранее он имел лучшее мнение о политической культуре в Украине, а на самом деле она оказалась ужасной. Вакарчук рассказал, что за время его пребывания в Верховной Раде заметил, что у большинства политиков абсолютно отсутствует видение будущего Украины.

«Сложно объяснить одним предложением, что именно было не так. Как принимались решения, как депутаты вели двойную жизнь, как те, кого считали героями оранжевого Майдана, вдруг начинали действовать совсем по другим принципам, чем те, которые они защищали… Большинство политиков думали в лучшем случае о следующих выборах, а в худшем — о проведении какого-либо закона. То есть тактика доминировала над стратегией», — говорится в интервью.

Вакарчук отметил, что очень хочет настоящих перемен в стране, но за 27 лет этих настоящих изменений он не увидел. Артист подчеркнул, что «нужно снять ручной тормоз в машине и ехать быстрее».

Напомним, результаты социологического опроса, сделанного весной 2018 года свидетельствуют, что актер Владимир Зеленский и певец Святослав Вакарчук имели в то время самый высокий уровень доверия украинского народа среди других политиков.