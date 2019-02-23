Жертвами ДТП с грузовиком в Китае стали 20 человек, еще 30 пострадали

Грузовик столкнулся с автобусом, который перевозил горняков, фото: CGTN

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Racurs.ua

В Китае в результате аварии с участием грузовика и автобуса, который перевозил работников горнодобывающей компании, погибли 20 человек, еще 30 получили травмы.

Инцидент произошел сегодня утром в автономной территории Внутренняя Монголия, расположенной на севере Китая. Об этом сообщает агентство CGTN со ссылкой на сообщение местных властей.

Отмечается, что 15 человек погибли на месте, один — на пути в больницу, еще четверо — уже в медицинском учреждении. Другие пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

Причиной инцидента считается неисправность тормозов в автобусе.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, вчера в Киеве грузовик Renault Magnum, который перевозил кирпичи, скатился по лестнице с улицы Лютеранской на Крещатик, где перевернулся. В результате инцидента никто не пострадал. Во время движения грузовик протаранил легковой автомобиль, дорожный знак и ситилайт. В это время в кабине Renault Magnum находились двое водителей, которые, вероятно, спали в момент начала движения, а впоследствии не смогли заставить грузовик остановиться. Из поврежденного транспортного средства им удалось выбраться самостоятельно.