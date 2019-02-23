На Олимпиаде в Токио могут запретить курение

МОК и ВОЗ пропагандируют свободные от курения Олимпийские игры

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Racurs.ua

На летних Олимпиаде и Паралимпиаде, которые состоятся в Токио в 2020 году, могут полностью запретить курение.

Запрет будет распространяться на все площадки, где будут проходить соревнования, а также на территорию вокруг них, сообщает телекомпания NHK.

Ранее организационный комитет Олимпиады-2020 рассматривал возможность введения запрета внутри зданий олимпийских объектов. Однако планировалось, что для зрителей и персонала будут отведены специальные места для курения. Теперь же комитет планирует ввести более жесткий запрет.

Отмечается, что такое решение будет соответствовать политике Международного олимпийского комитета и Всемирной организации здравоохранения, которые пропагандируют свободные от курения Олимпийские игры.

Столицей летней Олимпиады-2020 Токио выбрали в 2013 году. За право проведения Олимпийских игр со столицей Японии соревновались турецкий Стамбул и испанский Мадрид. Победителя выбирали на двух турах голосования, вместе с Токио в финал вышел Стамбул.

Олимпиада-2020 продлится с 24 июля по 9 сентября 2020 года.

Напомним, в прошлом году стало известно, что медали Олимпиады-2020 будут изготавливать из металлов, полученных в результате утилизации ненужных населению гаджетов.