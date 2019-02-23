Инцидент произошел сегодня ночью, фото: «Днепр Час»

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Священника Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Владимира Гелета из села Жидычин Киверцовского района Волынской области обвиняют в стрельбе по активистам, которые поддерживают переход общины в Православную церковь Украины (ПЦУ) и организовали круглосуточное дежурство возле местного храма.

Инцидент произошел сегодня ночью. Об этом сообщает издание «Перший» со ссылкой на свидетелей происшествия.

Отмечается, что при этом священнослужитель произносил: «Пацаны, стреляю наповал!».

Свидетели рассказывают, что инцидент длился около 30-ти минут, всего были осуществлены четыре выстрела в сторону людей. По их мнению, священник, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

По словам руководителя волынской милиции Петра Шпыги, осуществляется проверка этого инцидента, в частности, устанавливается, была ли угроза жизни людей.

«Мы можем многое говорить, но это была ночь», — подчеркнул чиновник.

Шпыга отметил, что священнику, вероятно, назначат психиатрическую экспертизу.

Несколько дней назад в Жидычине состоялось собрание прихожан, которые 383-ма голосами «за» поддержали решение о переходе религиозной общины в ПЦУ. Против был только один участник собрания. Однако около сотни сторонников Московского патриархата в этом собрании участвовать отказались. С тех пор в населенном пункте продолжается противостояние между двумя группами верующих.

Напомним, в конце января вступил в силу закон, который упрощает переход общин в подчиненность другим религиозным центрам.