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Ракурс
Вероятно, у фуры сорвало тормозную гидравлическую систему, фото — Информатор

На Крещатике фура с кирпичом влетела в арку и перевернулась (ФОТО, ВИДЕО)

22 фев 2019, 09:58
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Утром 22 февраля в Киеве на Крещатике фура с кирпичом протаранила машину и перевернулась на тротуаре напротив мэрии.

Автомобиль Renault Magnum скатился с улицы Лютеранской на Крещатик по ступенькам и перевернулся. Грузовик был полностью загружен кирпичом, который вывалился на тротуар. К счастью, обошлось без пострадавших.

Авария на Крещатике, фото — Информатор

По предварительной информации, оба водителя спали в машине. Когда проснулись, то грузовик уже набрал ход, но затормозить им не удалось. Подозревают, не сработала именно тормозная система грузовика.

На пути к арке фура протаранила автомобиль Toyota, снесла дорожный знак и ситилайт. Кабину вследствие удара и опрокидывания сплющило. Ее придавило и под тяжестью кирпичей, которые высыпались из прицепа. Водителям удалось самостоятельно выбраться из кабины. Их травмы незначительны.

Авария на Крещатике, фото — Информатор

Напомним, что 8 февраля в Виннице водитель микроавтобуса врезался в грузовик, погибли трое иностранцев.

Источник: Ракурс


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