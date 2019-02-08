ДТП в Виннице: водитель микроавтобуса врезался в грузовик, погибли трое иностранцев. Фото: HPiB.life

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Racurs.ua

Смертельное ДТП произошло в Виннице сегодня утром. В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком, погибли трое иностранцев.

Около 4.00 на улице Стельмаха в Виннице микроавтобус Volkswagen («Фольксваген») врезался в припаркованный грузовик «ДАФ», сообщают в пресс-службе Национальной полиции в Винницкой области.

На момент аварии в автобусе находилось 11 пассажиров, трое из которых погибли на месте аварии. Среди погибших 26-летняя женщина, 43-летний мужчина и еще один мужчина, личность которого еще не установлена. Все они являются гражданами Молдовы. Трое пассажиров были госпитализированы в больницу с травмами различной степени.

Правоохранители назвали предварительную причину аварии. Считается, что водитель микроавтобуса не справился с управлением. По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности) Уголовного кодекса Украины. Отмечается, что наказание за это преступление составляет от 5 до 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Киеве ДТП устроил нетрезвый заместитель председателя райгосадминистрации. В результате аварии пострадала полицейская.